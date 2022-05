Elon Musk nel mirino dei russi? Il CEO di Tesla pubblica tweet esplosivo

Pur non essendoci prove concrete sulla responsabilità del Cremlino rispetto a delle morti sospette e improvvise, è certo che oltre 30 giornalisti oppositori di Putin sono venuti a mancare in circostante misteriose negli ultimi anni. Ora nel mirino russo potrebbe esser finito anche Elon Musk, il patron di Tesla e Twitter.

Anche se spesso l'argomento viene trattato con sufficienza e persino ironia, basti pensare al gesto della mitragliatrice fatto da Berlusconi a una giornalista durante un evento ufficiale con Putin qualche anno fa, la libertà di stampa, parola e opposizione in Russia sono temi di vitale importanza. Finire nel mirino dei servizi segreti del Cremlino è alquanto facile e nelle ultime settimane potrebbe esser capitato anche a Elon Musk.

Il top manager americano ha pubblicato uno strano tweet, probabilmente ironico ma chissà...: "Nel caso in cui dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi". I problemi deriverebbero dall'uso di Starlink in Ucraina: Elon Musk ha fornito la sua tecnologia satellitare per portare internet agli ucraini durante il complicato periodo di conflitto (ricordiamo che Starlink è arrivato anche presso alcune colonnine Supercharger).

Una mossa tutt'altro che apprezzata a Mosca, in particolare il direttore dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin (@Roscosmos) avrebbe accusato Elon Musk di "aver fornito alle forze fasciste ucraine attrezzature di comunicazione militare", e che per questo sarebbe stato giudicato come un adulto, "non importa quanto farai lo sciocco". Da qui il tweet al vetriolo di Musk, diventato in pochissime ore virale...