Elon Musk minaccia di lasciare Tesla: 'Voglio più potere'

Elon Musk vuole più controllo su Tesla. L’eclettico CEO, che ha poco da spartire con i suoi più diretti concorrenti, ha sganciato una nuova polemica su X, piattaforma di cui è proprietario. Senza adeguato controllo, il CEO potrebbe lasciare la compagnia americana?

Al momento un possibile abbandono di Tesla da parte di Elon Musk è pura speculazione, dunque restiamo aggrappati ai fatti. Il CEO della società, che attualmente ne possiede il 13%, ha scritto su X: “Mi sento a disagio nel far crescere Tesla fino a farla diventare leader nel settore dell’Intelligenza Artificiale e della robotica senza avere un controllo di almeno il 25%. Una quota abbastanza per essere influente ma non così tanto da potermi estromettere. Al di fuori di queste condizioni, preferirei costruire prodotti al di fuori di Tesla. Molti non hanno ancora capito che non si tratta più di una start-up, basta guardare il delta fra Tesla e GM”.

Musk ha lanciato una frecciatina anche ad altri importanti azionisti: “Se hanno quote azionarie simili alle mie, perché non si presentano mai al lavoro?”. In parole povere, Musk è convinto che lavori decisamente troppo in relazione alle (poche) quote che detiene della compagnia. Vuole in sostanza più potere e lo annuncia tramite una piattaforma pubblica, come un fulmine a ciel sereno. Nel recente passato la partecipazione in Tesla ha reso il magnate di origine sudafricane l’uomo più ricco del mondo, l’acquisizione di Twitter però (oggi X) lo ha costretto a disfarsi di una buona parte di azioni, portando la quota effettiva al 13%.

Come ben sappiamo, la figura di Elon Musk per Tesla è fondamentale: è praticamente certo che senza di lui la compagnia non avrebbe avuto lo stesso successo, così com’è altrettanto probabile che un suo repentino abbandono possa potenzialmente mettere in crisi il futuro della società. Non crediamo però che Musk voglia abbandonare la sua creatura, il suo è solo un tentativo per ottenere maggiore potere visto l’impegno che ha riposto in Tesla in questi ultimi anni. È una sorta di battaglia fra azionisti e sarà interessante capire come si muoveranno adesso le altre parti in gioco...

Nel frattempo ricordiamo che Tesla sta affrontando una nuova patata bollente: difficilmente il Tesla Cybertruck sarà venduto in Cina a causa di problemi di omologazione. Come già ricordato di recente, il pick-up elettrico di Elon Musk potrebbe essere il suo primo passo falso in Tesla.