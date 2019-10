Elon Musk mantiene la promessa: in Tesla V10 un canale di Monty Python

Tesla V10 è in arrivo e porterà tante funzionalità per i proprietari delle vetture elettriche della società di Elon Musk, ma nel software sono anche stati trovati diversi easter egg. Ad una settimana circa dall'inizio ella distribuzione, vari utenti stanno scovando delle piacevoli e simpatiche sorprese nel software.

Un proprietario della Model 3 ha trovato nel Tesla Theater un easter egg di Monty Python, che si aggiunge ai vari Netflix, YouTube ed altre applicazioni. La segnalazione arriva da Iwan Eberhart, un utente svizzero che è rimasto sorpreso quando si è trovato di fronte un canale dedicato al popolare gruppo comico britannico.

In realtà, ha scoperto che si tratta di un semplice link al canale YouTube dei comici, ma le motivazioni per cui è stato inserito non sono note.

Alcuni utenti, divertiti dalla segnalazione, hanno ripescato un tweet di Elon Musk dello scorso Agosto. L'amministratore delegato, in risposta ad un utente che chiedeva un esater egg di Monty Python aveva dato approvazione con un laconico "ok", ed è probabile che quello trovato da Eberhart non sia l'unico.

Alcuni riferimenti nel sorgente dell'app Tesla per Android da 9to5Google parlano dell'aggiunta di un file mp3 battezzato "coconut sound", che secondo molti potrebbe essere collegabile ai popolari comici.