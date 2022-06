Elon Musk licenzia 10.000 persone in Tesla: solo gli operai aumenteranno

Nella giornata di ieri 3 giugno 2022 abbiamo lanciato una notizia a dir poco clamorosa: Elon Musk ha deciso di tagliare il 10% della sua forza lavoro in Tesla. Un vero terremoto di cui oggi conosciamo qualche dettaglio in più proprio per bocca del CEO.

Il patron di Tesla ha chiarito come funzionerà esattamente questo taglio del 10% del personale, che andrà a toccare sostanzialmente circa 10.000 dipendenti. Ha detto infatti che la scelta riguarderà solo i dipendenti stipendiati, con Tesla che continuerà ad assumere lavoratori temporanei, pagati a ore. Elon Musk avrebbe deciso di licenziare circa 10.000 persone soltanto per un "super bad feeling" in merito all'economia statunitense, di sospettare dunque l'arrivo di una pesante recessione.

Oggi però sappiamo che alcune aree di Tesla hanno troppi dipendenti, sono dunque "overstaffed". L'uscita sui lavoratori "a ore" però rende la scelta dei licenziamenti ancora più infelice, dal nostro punto di vista: Tesla infatti ha confermato che assumerà dipendenti temporanei per l'assistenza e la vendita, operai che installano batterie domestiche e pannelli solari.

Musk ha anche confermato che i tagli riguarderanno sostanzialmente dipendenti "da ufficio": "Nessuno in catena di montaggio verrà toccato, chiunque costruire auto, pacchi batterie e pannelli solari può stare tranquillo. Anzi l'organico crescerà".