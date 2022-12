Elon Musk lancia Tesla Electric: la società compra l'energia dei vostri pannelli solari

Come ben saprete, Tesla non vende solo automobili. Negli Stati Uniti Tesla offre anche un'assicurazione auto, produce pannelli solari di ultima generazione e batterie di accumulo per impianti fotovoltaici. Ebbene Elon Musk ha appena lanciato un nuovo business: Tesla Electric.

L'annuncio è avvenuto nella notte (per noi italiani) del 16 dicembre 2022, con Elon Musk che ha lanciato la notizia su Twitter. Con questa nuova idea, Tesla diventa un'azienda energetica a tutto tondo, capace di acquistare energia elettrica dagli utenti e di reimmetterla sul mercato. Il funzionamento del servizio è molto semplice, anche se per ora sembra riservato soltanto a quegli utenti che negli Stati Uniti possiedono delle batterie Tesla Powerwall.

In pratica Tesla Electric sarà in grado di capire quando l'energia conservata all'interno delle batterie Powerwall, creata ovviamente grazie all'energia solare, potrà essere venduta alla rete per aiutare altri utenti nei momenti di picco. Allo stesso modo quando voi stessi avrete una giornata di pioggia e non sarete in grado di produrre energia sufficiente, Tesla Electric saprà cedervi l'energia acquistata da altri utenti.

Ovviamente ogni singolo kWh ceduto a Tesla Electric produrrà un guadagno e servirà a ridurre la bolletta. Per il momento il servizio è stato lanciato soltanto in Texas, fra non molto però potrebbe arrivare in altri Stati. Secondo i calcoli di Elon Musk e soci, gli utenti Tesla Electric possono - in media - risparmiare il 50% dei costi in bolletta grazie a questo nuovo servizio.Nel frattempo, tornando a pensare alle auto elettriche, ricordiamo che poche ore fa Tesla ha rilasciato il nuovo aggiornamenti di Natale 2022.