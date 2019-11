Elon Musk lancia a sorpresa il primo quad ATV elettrico di Tesla

Elon Musk, l’eclettico CEO di Tesla, ha presentato nella notte il suo futuristico pick-up, atteso da anni, il Tesla Cybertruck con corpo in acciaio inossidabile. C’è stata però anche una sorpresa a fine evento: Tesla ha lanciato il suo primo ATV elettrico.

Parliamo di un quad all-terrain a zero emissioni, che sul palco di Los Angeles ha fatto la sua entrata trionfale salendo di peso proprio sul retro del Cybertruck, un colpo di teatro davvero notevole. Nelle ultime ore si è rumoreggiato a proposito di una nuova Tesla Model 2, invece era questo il veicolo “segreto” nella manica.

Un ATV tutto nero dal motore da 4 kW e 72 volt, in grado di fornire un’autonomia di 55-60 km con una singola carica. La velocità massima dichiarata invece è pari a 55 km/h. Il veicolo si sposa perfettamente con il nuovo Tesla Cybertruck, entrambi possono essere utilizzati off-road, inoltre il pick-up è perfettamente in grado di ricaricarlo sul cassone.

Purtroppo la compagnia californiana non ha svelato la capacità della batteria o altri dettagli che avrebbero fatto la felicità degli appassionati; fra questi inoltre c’è già chi pensa che il veicolo non sarà mai commercializzato, destinato a restare un delizioso esperimento, ma speriamo vivamente che non sia così.