Elon Musk investe in Italia: nuovi Tesla Center in arrivo a Roma, Bologna e Torino

Tesla crede fortemente nella vendita online dei suoi veicoli, diciamo che a modo suo sta cambiando anche questo aspetto del settore automotive, non disdegna però avere degli showroom sparsi per il mondo. In Italia stanno per salire a sei.

La società di Elon Musk ha aperto un nuovo Tesla Center a Roma, in via Serracapriola 48, e in questi mesi di luglio e agosto aprirà anche il nuovo Tesla Center di Bologna, situato in via Giovanni Elkan 3. I nuovi showroom si sommano agli altri già esistenti che sono il Tesla Center di Milano a piazza Gae Aulenti 4, il Tesla Center di Peschiera Borromeo in via Liguria 19/23, il Tesla Center di Padova in via Portogallo 11 e il Temporary Store di Brescia in via Gerolamo Sangervasio 12/A. Inoltre è prevista una nuova apertura anche a Torino, arriveremo così a sette.

Non si tratta di vere e proprie "concessionarie" nel senso classico del termine, i modelli si dovranno sempre ordinare online ma magari con l'aiuto di un consulente sul posto, dopo aver visto, toccato con mano e provato la vettura. Inoltre i nuovi Tesla Center di Roma e Bologna funzioneranno anche da centri di assistenza e da Delivery Center, significa che chi ordina via internet può ritirare a via Serracapriola nella Capitale oppure a via Giovanni Elkan 3 nel capoluogo emiliano-romagnolo. Buon segno che pian piano Tesla si stia spostando verso il centro-sud, a quando il primo showroom al di sotto di Napoli?