Elon Musk incontra Erdogan: la Turchia vuole un impianto Tesla

Tesla ha intenzione di costruire una nuova fabbrica ed è attualmente alla ricerca del sito perfetto, conveniente sia dal punto di vista fiscale che logistico. Nei mesi scorsi Elon Musk ha fatto visita ai presidenti Macron e Meloni in Francia e in Italia, ora però ha incontrato Erdogan.

È dal 2017 che il governo di Ankara ha rapporti diretti con il magnate di Tesla e SpaceX: dopo una prima visita dell’epoca i colloqui si sono intensificati e oggi è arrivato un nuovo, importante incontro presso la Turkish House vicino alle Nazioni Unite. L’incontro infatti, come riporta Bloomberg, è avvenuto alla vigilia dell’assemblea ONU ed è molto importante perché la Turchia potrebbe diventare la soluzione perfetta per costruire una nuova fabbrica Tesla.

Le aziende di Musk lavorano da tempo in Turchia, SpaceX ha collaborato con il programma spaziale locale al fine di lanciare nuovi satelliti per le telecomunicazioni. Ora però Erdogan avrebbe chiesto collaborazione per la creazione del veicolo elettrico Togg. La Turchia avrebbe bisogno di aiuto sul fronte della costruzione delle batterie, come si suol dire però “una volta fatto 30 meglio fare 31”: Erdogan avrebbe chiesto a Elon Musk di costruire un vero e proprio impianto Tesla nel Paese. Musk è stato anche invitato a visitare la Turchia in occasione del Teknofest, la fiera tecnologica di Smirne che si terrà dal 27 settembre all’1 ottobre 2023. Vedremo se Erdogan riuscirà a strappare all’Europa il nuovo impianto Tesla, missione sicuramente più fattibile dopo il recente screzio fra Tesla e il governo spagnolo.