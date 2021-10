Elon Musk inaugura la Tesla Gigafactory di Berlino con ruota panoramica e birra

Seppur con qualche ritardo sulla tabella di marcia ufficiale, che vedeva la produzione della Model Y a partire già dalla fine dell'estate 2021, la nuova Gigafactory Berlin di Tesla è stata inaugurata ufficialmente con tanto di festa in stile Oktoberfest.

Ci troviamo a qualche chilometro dalla capitale tedesca, più esattamente nei dintorni della cittadina di Gruenheide, che conta circa 9.000 abitanti. L'evento di inaugurazione è stato così organizzato in pieno stile tedesco, con Elon Musk che si è sbizzarrito su Twitter scrivendo messaggi in lingua teutonica e postando un breve video della festa che ha preso vita al di fuori della struttura - con tanto di ruota panoramica, una giostra con i cavalli, lunghi tavoli da picnic e chioschi per mangiare e bere birra.

Nel filmato anche un breve e dinamico tour della fabbrica. Ospite d'onore lo stesso Musk, arrivato alle 18:00 di sabato 9 ottobre sul palco organizzato per l'occasione; il manager ha anche tentato di leggere un testo in tedesco per simboleggiare la sua vicinanza con le persone del luogo, la sua pronuncia però ha generato più di un sorriso fra i curiosi arrivati per l'inaugurazione dell'impianto.

Impianto che ora dovrà fare estrema attenzione all'uso dell'energia elettrica e soprattutto al consumo di acqua, una questione che negli ultimi mesi ha scatenato più di una polemica (per approfondire: Giga Berlin a rischio inquinamento e siccità) - viste le scorte limitate della zona. Polemiche che, fra le altre cose, hanno ritardato l'attivazione della struttura, cosa che però sembra essere finalmente vicina.