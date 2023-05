Elon Musk inaugura la raffineria di litio e si presenta con un Tesla Cybertruck 'inedito'

Elon Musk torna a rubare la scena con un'entrata ad effetto in occasione dell'inaugurazione del progetto Tesla Lithium, la raffineria di litio in Texas. Il miliardario di origini sudafricane si è presentato a bordo di un Cybertruck “inedito”.

Dopo che vi abbiamo mostrato il Cybertruck con il muso tozzo, ecco un'altra versione diversa del pick-up elettrico più chiacchierato di tutti i tempi. In realtà si tratta di un modello che presenta un accessorio mai visto prima posizionato sul cassone e il tetto.

Nel dettaglio stiamo parlando di una struttura metallica che occupa di fatto tutto lo spazio aperto sul retro e che, nella versione guidata da Musk, ospitava degli attrezzi da lavoro. Si tratta di fatto di una sorta di griglia che potrebbe essere utilizzata anche per altri utilizzi, come ad esempio da portapacchi.

Sta per scattare la produzione in massa del Tesla Cybertruck, ed Elon Musk ha preannunciato l'evento di lancio, di conseguenza nel giro di qualche mese dovremo iniziare a vedere il pick-up elettrico sulle strade di tutto il mondo. Ecco perchè probabilmente il geniale manager ha deciso di mostrare questo inedito accessorio che probabilmente potrebbe essere uno dei tanti optional che verranno offerti alla vendita.

Nella lunga diretta di presentazione della raffineria di litio, il cui video lo trovate qui sotto, Elon Musk ha voluto sottolineare l'aspetto green della stessa: "Potresti vivere proprio nel mezzo della raffineria e non subire alcun effetto negativo. Quindi sono operazioni molto pulite".

L'impianto fornirà il litio necessario per produrre le celle presso la Gigafactory di Austin, e costerà in totale 365 milioni di dollari, per due anni di lavori in cui saranno impiegati circa 250 lavoratori. Una volta ultimata la struttura dovrebbe essere in grado di produrre grandi quantitativi di idrossido di litio per batterie, sufficienti per alimentare almeno un milione di auto elettriche entro il 2025.

Si tratta ovviamente dell'ennesimo progetto avveniristico di Musk che si dimostra in vantaggio anni luce rispetto alla concorrenza.