Elon Musk ha le idee chiare: 'Guida autonoma Tesla dev'essere pronta entro fine anno'

Elon Musk torna sotto la luce dei riflettori nel settore automotive in queste ultime giornate di agosto per più ragioni: oltre alla mega sanzione per le frenate fantasma delle Tesla che lo vede protagonista, egli ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo il debutto della tecnologia di guida autonoma completa entro fine 2022.

Come riportato da CarScoops, nel contesto di una conferenza sull'energia tenutasi pochi giorni fa in Norvegia Musk ha concesso qualche intervista ai giornalisti locali. Oltre agli apprezzamenti per il sostegno per i veicoli elettrici da parte della popolazione, egli ha dichiarato quanto segue: “Le due tecnologie su cui mi sto concentrando, cercando di finirle idealmente entro la fine dell'anno, sono la nostra Starship in orbita, e poi avere la guida autonoma nelle auto Tesla”.

In particolar modo, il magnate di origine sudafricana vuole l’”ampia diffusione almeno negli Stati Uniti” entro fine anno e, potenzialmente, anche in Europa dove le normative ne consentono l’utilizzo. A oggi il sistema Full Self Driving (FSD) è ancora lontano dalla classificazione di Livello 5, ergo la piena autonomia; quindi, il Livello 4 sembra il più plausibile. Ricordiamo che il quarto livello prevede l’opzione di esclusione del conducente umano, ma il funzionamento senza interventi è previsto esclusivamente per aree specifiche in condizioni di traffico particolari.

In aggiunta a tali dichiarazioni, Elon Musk si è lasciato andare a qualche commento sulle fonti energetiche più sostenibili: “Realisticamente penso che dobbiamo usare petrolio e gas a breve termine, perché altrimenti la civiltà crollerà. L’energia sostenibile e un'economia sostenibile sono tra le più grandi sfide che il mondo abbia mai affrontato e richiederanno decenni per essere completate”.

