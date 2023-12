Elon Musk: 'I rivali di Tesla? Solo la Cina, ma se è un problema per noi lo è per tutti'

Elon Musk torna a parlare della Cina e della forte concorrenza nel campo delle auto elettriche. Tesla sta andando a gonfie vele ma BYD, colosso cinese in cui ha investito pesantemente il miliardario americano Warren Buffet, sta registrando numerosi strepitosi.

Tenendo conto anche del fatto che le aziende europee e americane appaiono in netta difficoltà in questo momento, leggasi le recenti dichiarazioni di Volkswagen: “Non siamo più competitivi”, è logico pensare che Elon Musk volga lo sguardo ad oriente nella corsa alla leadership mondiale delle green.

"Le vendite di auto elettriche in Cina sono gigantesche... le case automobilistiche cinesi sono estremamente competitive", ha detto l'uomo più ricco al mondo parlando in occasione della conferenza Dealbook del New York Times.

E ancora: "La concorrenza di Tesla è di gran lunga la Cina. Ci sono molte persone là fuori che pensano che le prime 10 case automobilistiche saranno Tesla seguita da nove case automobilistiche cinesi. Penso che potrebbero non sbagliarsi".

Il CEO di Tesla ha quindi aggiunto: "La Cina è bravissima nel settore manifatturiero e l'etica del lavoro è incredibile. Se consideriamo i mercati come dei campionati, il campionato cinese è sicuramente l più competitivo".

Tesla ha aperto nel 2019 una gigafactory in Cina, a Shanghai, forse già conscia che il mercato cinese delle elettriche sarebbe cresciuto esponenzialmente: "Tesla ha una delle quattro fabbriche in Cina e la Cina rappresenta un quarto del nostro mercato", ha affermato. "Lo stesso vale, tra l'altro, per tutte le altre case automobilistiche: anche loro hanno qualcosa nell'ordine di un quarto delle loro vendite in Cina. Quindi, se questo è un problema per Tesla, è un problema per ogni casa automobilistica”.

Come detto sopra la principale minaccia per Tesla è rappresentata da BYD, che ha di recente raggiunto il traguardo di 6 milioni di veicoli ad energia, un numero eccezionale se si pensa alla storia decisamente recente dell'azienda cinese.

Tra l'altro il produttore non vende negli Stati Uniti, concentrando il suo mercato per la quasi totalità in patria, salvo qualche migliaio di auto sparse per l'Europa. Un'avanzata eccezionale che evidentemente sta facendo preoccupare anche l'imperturbabile Musk.