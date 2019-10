Elon Musk ed Herbert Diess mai così vicini: e se Tesla e Volkswagen collaborassero?

Secondo Bloomberg, fra il CEO di Tesla Elon Musk ed Herbert Diess di Volkswagen ci sarebbe un’amicizia tanto grande quanto “strana”. I due dovrebbero infatti essere rivali dichiarati, in campo elettrico, invece non perdono occasione per elogiarsi l’un l’altro. Che fra le due compagnie ci sia qualcosa di più del semplice rispetto reciproco?

Volkswagen, non è certo un segreto ormai, vuole diventare il più grande gruppo al mondo nel settore elettrico. In Tesla dovrebbe vedere il principale nemico del momento, invece Diess ha detto di recente: “Tesla non rappresenta più una nicchia, La Model 3 è un acclamato best seller, inoltre proprio Tesla è uno dei maggiori produttori di batterie al mondo. Abbiamo molto rispetto nei loro confronti, sono competitor che prendiamo in maniera davvero molto seria”.

Dall’altra parte, Elon Musk ha di recente usato splendide parole per Diess, su Twitter ovviamente: “Herbert Diess sta lavorando più di qualunque altro gruppo per passare all’elettrico. Il bene del mondo dovrebbe venire per primo. Per quel che può valere, lui ha tutto il mio supporto”. È davvero raro che due gruppi così affamati di gloria siano anche così amichevoli l’un l’altro, che le due società abbiano intenzione di collaborare in futuro? Impossibile dirlo, a oggi non esistono elementi validi per poter affermare qualcosa di simile.

Certo Tesla sta per costruire la suaGigafactory 4 in Europa, in Germania per giunta; manca ancora la scelta del sito preciso ma la nazione è certa ormai da tempo. Che Tesla e Volkswagen possano allearsi, un giorno neppure troppo lontano, per condividere tecnologie e logistica? Al momento sarebbe pura fantascienza, anche se ciò che verrebbe fuori sarebbe una superpotenza elettrica quasi inarrestabile, provate solo a immaginarlo...