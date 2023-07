Elon Musk ha guidato il Tesla Cybertruck ad Austin: 'È stato divertente'

Come ben sappiamo, la produzione del Tesla Cybertruck di serie è sempre più vicina: entro la fine dell’anno dovremmo vedere le prime unità consegnate ai clienti, nel frattempo qualcuno ne ha già approfittato per fare un giro con una versione pre-serie. Parliamo di Elon Musk, che ha guidato il suo pick-up elettrico lo scorso 8 luglio.

Lo sappiamo perché lo stesso Elon Musk ha pubblicato un tweet sul suo social preferito, Twitter, talmente preferito che il magnate lo ha acquistato a fine 2022 per 44 miliardi di dollari. Il CEO di Tesla ha pubblicato una semplice foto con il Cybertruck in primo piano, scrivendo nella didascalia: “Ho appena guidato il Cybertruck attorno ad Austin! È stato davvero divertente”.

Che il CEO fosse ad Austin non è un caso: nella città texana è stata costruita una Tesla Gigafactory appositamente per la produzione del Cybertruck (il Cybertruck avvistato alla Giga Texas), da qui usciranno le unità di serie che saranno consegnate ai clienti. Certo i Cybertruck non sono stati avvistati solo in Texas: ormai unità di test girano a Palo Alto, a Fremont e in altre location degli Stati Uniti. Non solo: sappiamo che alcuni prototipi stanno ultimando i test invernali in Nuova Zelanda: ecco il Cybertruck in azione sulla neve.