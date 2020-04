Elon Musk fa guidare a Jay Leno una Tesla Roadster in uno splendido video del 2008

Arrivati al 2020, sappiamo ormai moltissime cose sulle nuove auto elettriche. La Tesla Model S del resto è sul mercato da 8 anni, nel frattempo sono usciti moltissimi altri modelli alimentati a batteria, ma nel 2008 la situazione era completamente differente. Elon Musk ad esempio raccontava a Jay Leno della sua Tesla Roadster.

Un filmato eccezionale da vedere oggi, con Jay Leno sorpreso dalla silenziosità dell'auto - eh si, all'epoca non si conoscevano ancora le potenzialità dei nuovi motori elettrici -, per non parlare dell'accelerazione. Serviva dunque un giovanissimo Elon Musk per spiegare le capacità di quella che all'epoca era la sua prima, sperimentale Tesla.

Ricordiamo che la Roadster è stata creata appositamente per dimostrare le incredibili capacità della tecnologia elettrica, e per fare cassa grazie ai facoltosi compratori che l'avrebbero adorata. Denaro che sarebbe servito poi per la produzione di Model S e Model X, che a loro volta avrebbero finanziato la Model 3 e oggi la Model Y.

Preparatevi dunque a fare un tuffo nel passato e a conoscere le meraviglie di una Roadster assolutamente inedita nell'ormai lontano 2008. All'epoca chi avrebbe scommesso sul successo di Tesla? A vedere i grafici di borsa sarebbe davvero bello tornare indietro come in Ritorno al Futuro e puntare un po' di soldi sulla compagnia californiana...