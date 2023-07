Elon Musk: 'Guida totalmente autonoma entro fine 2023'. Ma è la terza volta che lo dice

Elon Musk torna a fare una previsione sull'introduzione della guida completamente autonoma in Tesla. In occasione del convegno sull'intelligenza artificiale tenutosi a Shanghai nelle scorse ore, il numero uno di Tesla si è detto convinto che ormai ci siamo.

“Visto dove è arrivata al momento la Tesla – ha premesso l'uomo più ricco al mondo - penso che siamo molto vicini a raggiungere la guida autonoma totale senza supervisione umana. Questa è solo una previsione, ma penso che raggiungeremo la guida autonoma completa, quella che si potrebbe definire come livello 4 o 5 entro la fine dell'anno".

Dopo essere stato rimbalzato a Palazzo Chigi per via di una Tesla bianca, Elon Musk torna protagonista delle nostre pagine, questa volta per parlare della sua tanto cara e amata guida autonoma.

Per correttezza d'informazione va detto che Elon Musk più volte ha annunciato l'arrivo della guida autonoma nel corso degli ultimi anni, senza però azzeccare la previsione. La prima promessa risale addirittura al 2016, quindi nel 2020, sempre a Shanghai, Elon Musk disse che avrebbe "raggiunto il livello 5 entro la fine dell'anno", cosa che però non è affatto avvenuta, visto che le Tesla viaggiano ad oggi con la guida autonoma di livello 2.

Si tratta comunque più che altro di una precauzione, visto che l'azienda americana ha sempre preferito invitare gli automobilisti a mantenersi vigili con le mani sul volante, evitando così possibili comportamenti pericolosi che potessero irritare la NHTSA, l'organismo di vigilanza.

Ora però la situazione sembra differente rispetto al passato: "Sento che siamo più vicini di quanto non lo siamo mai stati e resto fiducioso – ha aggiunto Elon Musk, che sta continuando a tagliare il prezzo delle Tesla - Quest'anno avremo la funzionalità di base per l'autonomia di livello 5. Non ci sono grandi ostacoli da superare, ma solo molti piccoli problemi: ora la sfida è risolverli e mettere insieme l'intero sistema".

Se davvero alla fine Tesla riuscirà nell'impresa, bisognerà capire come reagirà il governo degli Usa visto che ad oggi non vi è ancora una normativa completa per una guida completamente autonoma.