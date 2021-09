Elon Musk dice che la Guida Autonoma V10 ci farà scoppiare la testa: Tesla è nel futuro?

Il famosissimo CEO di Tesla, Elon Musk, ha appena fornito interessanti aggiornamenti sulla sua Guida Completamente Autonoma, che arriverà sulle Tesla recenti in fase Beta nei prossimi giorni. Le notizie sono estremamente eccitanti, poiché è proprio Musk a stuzzicare gli utenti Twitter.

Sul social dei cinguettii ha infatti pubblicato la seguente affermazione:"La versione che sto guidando proprio adesso è quasi pronta. La Guida Autonoma Completa 10 vi farà scoppiare la testa." Insomma, non è stato affatto umile, ma il suo carattere è ben noto a chi segue da vicino il brand di Palo Alto.

Tra le altre cose Musk ha dato anche altre informazioni sull'aggiornamento e sul rilascio della fase Beta, che comincerà a raggiungere prima un ridottissimo numero di possessori di EV californiane, per poi espandersi ad una platea più ampia poco prima del debutto ufficiale a tutti i clienti del marchio. Ovviamente questo processo graduale è stato ideato per ragioni di sicurezza, ma in ogni caso in Italia non possiamo far altro che aspettare, in quanto ad oggi non è prevista alcuna partecipazione alla Beta per i proprietari di Tesla sul nostro territorio.



A ogni modo la Guida Autonoma Completa ha già raggiunto ottimi livelli di funzionamento. Da qualche mese le EV con Autopilot attivo sono diventate estremamente precise lasciando spazio a ben pochi errori, anche se i difetti da limare non mancano. Lo stesso Musk ha definito l'update V9.2 come non ottimale, ma adesso appare sicurissimo dell'efficacia della FSD Beta 10.



Già da domani alcuni fortunati utenti avranno modo di testare con mano le ultime vette dello sviluppo, e da parte nostra non vediamo l'ora di potervi aggiornare sulla questione. Per avviarci a chiudere senza allontanarci da Palo Alto vogliamo però rimandarvi alle ultime discussioni sul prossimo modello di Tesla: Elon Musk ha più volte parlato di una macchina compatta da 25.000 dollari, e qualcuno ha pensato ad una intrigante hot hatch denominata Model Q.