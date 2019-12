Elon Musk, Grimes e gli altri protagonisti di una notte col Tesla Cybertruck

Il weekend americano è stato letteralmente stravolto da una nuova trovata di Elon Musk, uscito a cena portando a spasso un nuovo Tesla Cybertruck e qualche amico di lunga data. Ecco cosa sappiamo della nuova spedizione pubblicitaria del CEO sudafricano.

Come ormai saprete, Tesla è la società che spende meno soldi in advertising sui social network fra tutte le grandi compagnie automotive. Anzi diciamo pure che la cifra investita da Musk e soci è pari a zero, nonostante questo Tesla è la più famosa e chiacchierata azienda del web. Questo grazie al marketing indiretto svolto proprio da Elon Musk, che grazie ai suoi eventi, alle sue sparate e alla costante pubblicazione di post su Twitter è diventato un autentico guru.

Domenica sera è andato in scena il suo ultimo grande spettacolo: non solo il CEO è andato a cena in famoso ristorante giapponese di Malibù, il Nobu, dove i paparazzi si appostano ogni sera in attesa di celebrità, lo ha fatto guidando un Tesla Cybertruck. In questo modo ha ottenuto visibilità gratuita su tutti media, il Cybertruck è stato inoltre ripreso in autostrada e nelle strade cittadine, creando ulteriore chiacchiericcio.

Grande curiosità anche a proposito delle persone a bordo con lui sulla vettura: sappiamo che accanto a lui c’era sicuramente la sua fidanzata Grimes (musicista canadese classe 1988, all’anagrafe Claire Elise Boucher), poi altri quattro amici, che la stampa scandalistica non ha riconosciuto. Al ristorante però quella sera c’era anche lo Chief Designer di Tesla Franz von Holzhausen e l’attore Edward Norton, che s fine cena ha voluto dare un’occhiata al Cybertruck. Il futuristico pick-up è stato ripreso anche all’uscita mentre investiva un dissuasore, ultimo atto di una trovata di marketing brillante. L’ennesima di Elon Musk.