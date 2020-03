Elon Musk ha festeggiato la milionesima auto Tesla prodotta: è una Model Y

Tesla festeggia la produzione dell'auto numero 1.000.000 e grazie alla sua nuova Model Y, che a brevissimo arriverà nelle mani dei primi clienti. Un traguardo importante che indirettamente ci dice anche a quale quota produttiva si arriverà nel Q1 2020 - attorno alle 106.000 unità.

Ad annunciare la produzione della milionesima vettura è stato ovviamente Elon Musk, che ha anche pubblicato su Twitter una splendida foto con i suoi operai assembrati attorno alla vettura in questione - una splendida Model Y di colore rosso. Il post ha ovviamente suscitato molta ammirazione e complimenti dai seguaci del CEO, non è mancato però qualche attacco, ad esempio in un tweet si legge: "Non sopporto questi glorificati e importati golf cart che inquinano più delle auto a benzina. A me piacciono le vetture 100% americane come la mia Taurus, per questo motivo - da leggendario coach di football - insegno ai miei allievi a rigare le Tesla."

Che sia un messaggio ironico? Forse, molto probabilmente però non lo è - motivo per cui l'odio verso le Tesla che abbiamo visto crescere nell'ultimo anno non va assolutamente sottovalutato (con motociclisti che hanno calciato Tesla in corsa e molto altro...). Per fortuna dal post sono arrivate anche risposte interessanti, come ad esempio l'utente Aurux Xuruö che ha diffuso interessanti dati: secondo la sua tabella, in circolazione nel mondo ci sarebbero (dati aggiornati al 31 dicembre 2019) 2.450 Roadster, 442.600 Model S e X, 448.400 Model 3.