Elon Musk ha fermato la Tesla economica per produrre il Bot umanoide

Il futuro di Tesla è pieno di ottimi e interessanti progetti, il 2022 invece sarà un anno di attesa, di quiete, con nessun nuovo modello in uscita. Non vedremo neppure la Tesla "economica" da 25.000 dollari, visto che Elon Musk ha messo in stand-by lo sviluppo - e la colpa è anche del robot umanoide della grande T.

Conosciuto come Tesla Bot, il robot umanoide che Elon Musk vuole assolutamente produrre, per automatizzare diversi mestieri, è un progetto tanto ambizioso quanto affascinante. Ne abbiamo già parlato in dettaglio nel nostro articolo Come funziona l'IA di Elon Musk da Autopilot al Tesla Bot, oggi però apprendiamo come sia proprio colpa del robot il ritardo della Tesla economica, o per meglio dire accessibile, da 25.000 dollari.

Una vettura estremamente attesa, poiché permetterebbe a molti più utenti di possedere una Tesla, più compatta ed estremamente efficiente. Musk ha confermato di star concentrando molte attenzioni sul robot, denominato Optimus Subprime per ironizzare: "In termini di priorità, penso che attualmente il prodotto più importante che abbiamo in line-up sia il robot umanoide Optimus. L'intera economia si fonda sul lavoro e cosa succederebbe se venisse a mancare la manodopera? È qui che Optimus entra in scena, è molto importante".

Molte riviste specializzate però hanno criticato le priorità del magnate, dicendo che avrebbero preferito vedere la vettura economica prima del bot. Secondo alcuni Optimus Subprime sarebbe soltanto il simbolo cardine della spavalderia di Musk, un prodotto "che potrebbe arrivare fra molti anni e non essere mai adatto per l'uso di massa". Con la Tesla economica la società californiana avrebbe invece realizzato un progetto tangibile, atteso da tantissimi utenti, che poco avrebbe avuto a che fare con la vanità del suo ideatore. Vedremo se il tempo darà ancora ragione al manager sudafricano oppure no...