Elon Musk contro l'EPA: 'Autonomia Model S falsata, hanno lasciato la portiera aperta'

Anche se esternamente la Tesla Model S 2020 potrebbe risultare simile a quella del 2012, l'azienda di Elon Musk l'ha profondamente cambiata negli anni. Oggi ad esempio, dopo l'annuncio dei dati finanziari di inizio 2020, Elon Musk ha annunciato di aver toccato i 644 km di autonomia.

La rivoluzione effettiva del modello è iniziata lo scorso anno, nel 2019, con l'arrivo sul mercato di una nuova Model S Raven - più potente e ottimizzata rispetto al passato. L'ottimizzazione Tesla è continuata anche nei mesi scorsi, con la società che ha rilasciato nuovi aggiornamenti mirati ad aumentare l'autonomia dell'auto con una singola carica e toccare sempre nuovi record. Se all'inizio di questo anno Musk e soci sono riusciti a toccare i 630 km, oggi il CEO sudafricano dichiara ufficialmente di aver raggiunto i 644 km (negli USA le tanto ambite 400 miglia) con l'EPA che avrebbe commesso un errore durante la sua ultima analisi.

Sembra infatti, sempre secondo le idee di Elon Musk, che l'ente americano che misura emissioni e autonomie abbia lasciato la portiera aperta e la chiave all'interno dell'auto durante la prova, cosa che ha mantenuto il sistema acceso e ha fatto perdere il 2% dell'autonomia generale. Quanto bastava per saltare dunque dai 630 ai 644 km.

"Quando l'EPA tornerà a testare la vettura dopo la crisi legata al COVID-19 toccherà le 400 miglia senza problemi" ha dichiarato fiero Elon Musk. Ma come mai il CEO di Tesla è così preoccupato nel guadagnare una manciata di km? Di certo vuole veder riconosciuto lo sforzo e il lavoro degli ultimi mesi ma soprattutto vuole rispondere per le rime all'agguerrita concorrenza. Lucid ad esempio con la nuova Air ha dichiarato di aver percorso 644 km in autostrada con una singola carica, questo significa che l'EPA potrebbe annunciare un'autonomia anche superiore alle 400 miglia, uno smacco che Musk vuole limitare il più possibile.