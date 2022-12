Elon Musk vende 3,6 miliardi di azioni di Tesla: nuovo tonfo in Borsa

Elon Musk continua a vendere azioni di Tesla. Nelle ultime ore il manager si è liberato di ben 22 milioni di azioni per un valore di 3.6 miliardi di dollari, dato che è stato reso pubblico da un documento depositato presso la Sec, l'autorità di Borsa statunitense.

A seguito dell'ennesima cessione di quote azionarie da parte di Elon Musk, il titolo della nota azienda che produce le omonime auto elettriche ha registrato un'ulteriore perdita in Borsa (-1.4%), per un calo pari al 55% dall'inizio dell'anno, toccando anche il minimo storico da 155.88 dollari: il livello più basso di sempre dal novembre 2020.

Per l'ex uomo più ricco al mondo si tratta della seconda maxi vendita di azioni Tesla, già nel mirino per 'Falsa pubblicità' in merito alla guida autonoma, da quando si è concretizzata l'acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari, dopo quella da 4 miliardi di dollari avvenuta lo scorso ottobre. Il proprietario di SpaceX ha quindi ceduto in un solo anno circa 40 miliardi di dollari di azioni, e ora la sua quota nel gruppo delle auto elettriche è pari al 13,4%. L'ultima cessione è avvenuta nella giornata fra lunedì e mercoledì di questa settimana e a svelare l'operazione è stato il Wall Street Journal citando un documento depositato presso la Sec.

Viene altresì sottolineato che Tesla ha perso oltre 700 miliardi di dollari come valore di mercato dal novembre dell'anno scorso, anche se resta a tutt'oggi la casa automobilistica con il maggior valore al mondo. Ovviamente non è dato sapere cosa abbia spinto Musk a portare a termine questa maxi cessione, ma martedì scorso lo stesso imprenditore aveva pubblicato su Twitter il seguente post un po' criptico: "A rischio di dire cose ovvie, siate consapevoli del debito in condizioni macroeconomiche turbolente, specialmente quando la Fed continua ad alzare i tassi di interesse”.

Nonostante Musk abbia recentemente rassicurato i suoi investitori, il futuro di Tesla appare quanto meno nebuloso. L'acquisizione di Twitter è stata fino ad ora un vero e proprio boomerang, al punto che il manager di origini sudafricane ha perso anche lo status di uomo più ricco al mondo in favore di Bernard Arnault.