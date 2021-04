Elon Musk divisivo:'le altre compagnie manipolano, Tesla si concentra sul prodotto'

All'inizio della sua storia nel mondo automotive Tesla disponeva di una regolare divisione per le relazioni pubbliche e la pubblicità come ogni altro produttore di auto, ma col tempo il CEO del brand Elon Musk decise di abbandonare totalmente tale strada per lasciare le informazioni totalmente nelle mani di pubblico e stampa.

La scelta è sempre stata interessante da un punto di vista analitico, poiché in molti hanno preso l'esempio di Tesla per tracciare dei paralleli degni di nota. A ogni modo, sono ancora parecchie le persone a domandarsi se tutto ciò stia pagando e se il marchio non farebbe meglio a tornare sui propri passi.

Proprio negli ultimi giorni alcuni utenti Twitter come il giornalista Fred Lambert o il dirigente Gary Black si sono rivolti direttamente a Musk per chiedergli di riflettere nuovamente sulla possibilità di investire su una tradizionale divisione PR.

La risposta di Musk ad entrambi non si è fatta attendere, come potreste notare voi stessi scorrendo in fondo alla pagina:"Trovo sia più utile leggere/seguire i singoli giornalisti, piuttosto che le testate. Qualunque testata avrà un'ampia gamma di punti di vista, anche se la grande maggioranza delle storie su qualunque argomento è negativa, e forse riflette i pregiudizi della innati dell'uomo."

Ecco come ha commentato all'interno di un altro post:"Le altre compagnie spendono soldi per la pubblicità e per manipolare l'opinione pubblica, Tesla si concentra sul prodotto. Mi fido delle persone." Avrete facilmente intuito che Elon Musk non ha alcuna intenzione di investire in una divisione marketing nel prossimo futuro, ma dalle sue parole si evince un attacco ben poco velato alla gestione PR dei brand concorrenti.

Voi da che parte state? Pensate davvero che i produttori di auto manipolino in modo sistematico gli automobilisti oppure credete che operino all'interno di un confine di legittimità etica? Prima di farcelo sapere tramite la sezione commenti in calce vogliamo chiudere riportando i dati di vendita inerenti il Q1 2021 di Tesla: i numeri descrivono il trimestre migliore di sempre per la compagnia di Fremont. Nel prossimo futuro le consegne potrebbero persino aumentare, soprattutto se il brand lancerà con successo un'elettrica compatta da 25.000 dollari: secondo un analista il progetto è assolutamente fattibile.