Elon Musk ai dipendenti Tesla: 'vendete tutto' per salvare il trimestre del COVID

Con la fine di un nuovo trimestre, Elon Musk ha mandato una nuova mail ai dipendenti con l'indicazione di "vendere tutto", così da raggiungere risultati soddisfacenti anche nel periodo post-COVID.

Nella giornata di lunedì il CEO sudafricano ha scritto ai suoi dipendenti questa mail, pubblicata in esclusiva dal sito Electrek: "Per varie ragioni, gran parte degli affari Tesla in tutto il mondo trovano il loro culmine nell'ultima settimana del trimestre. È molto importante impegnarsi da ora fino al 30 giugno vendendo tutto e ottenendo buoni risultati. Non vi inciterei se non fosse importante. Grazie, Elon"

Come ricordato in apertura, per Tesla potrebbe essere un trimestre non particolarmente redditizio questo Q2 2020, per via delle settimane di lockdown che hanno colpito pesantemente anche l'economia USA. Musk si è dunque mosso in prima persona spronando i dipendenti, cercando di "metterci una pezza" e tentare di raggiungere comunque buoni risultati, non è la prima volta però che il CEO invia lettere di questo tipo, anzi.

In passato, quando si tentava di superare le 100.000 unità nel trimestre, abbiamo letto mail anche più "aggressive" ed entusiaste; questa volta effettivamente lo scenario è totalmente differente e l'aria da record è ben lontana - per Tesla come per tutti gli altri produttori, fermati dal Coronavirus. Vedremo cosa riuscirà a fare la società californiana a trimestre concluso.