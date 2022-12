Elon Musk potrebbe dimettersi da CEO di Tesla? Spunta il nome di Tom Zhu

Elon Musk potrebbe lasciare il posto di CEO Tesla in favore di Tom Zhu, l’uomo attualmente a capo di Tesla China, è quanto afferma un nuovo report “bomba”. La notizia in realtà non è del tutto nuova, già a inizio dicembre sono circolate voci in merito alla sostituzione di Elon Musk, ora però le voci si stanno facendo più consistenti.

A riportare l’indiscrezione originale, a inizio mese, fu un magazine cinese poi condannato per diffondere fake news in merito al mondo Tesla - motivo per cui quasi nessuno ha dato credito alla cosa. Ora però a parlarne è la Reuters, motivo per cui il mondo automotive ha iniziato a tremare sul serio. Secondo l’agenzia, “i colleghi di Zhu di Shanghai sono convinti che il manager sia prossimo a prendere un ruolo di ancor più alto livello all’interno della società”. Ora bisogna solo capire che ruolo prenderà il manager cinese, di certo in passato Elon Musk ha elogiato pubblicamente il lavoro di Zhu per come ha diretto la Giga Shanghai, attualmente il miglior polo produttivo (in termini di volume) di Tesla nel mondo.

Qualcuno pensa anche che Zhu possa passare a dirigere la nuova Giga Texas, proprio per farla funzionare al pari (se non meglio) della Giga Shanghai, restiamo però nella sfera delle supposizioni. Staremo a vedere, anche se qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola: Elon Musk è stretto fra due morse, da una parte gli investitori Tesla lo accusano di aver trascurato l’azienda in favore di Twitter (a Tesla serve un nuovo CEO), dall’altra il popolo del social dei cinguettii non vorrebbe il manager come CEO della piattaforma (Elon Musk deve scegliere fra Tesla o Twitter)… Questo 2022 sta insomma finendo fra i fuochi d’artificio per Musk, siamo però sicuri che riuscirà a scamparla con uno dei suoi tipici colpi di teatro.