Elon Musk l'ha detto davvero: 'Potremmo vendere le Tesla al prezzo di costo'

Ormai non passa giorno in cui non si registrano tagli di prezzi di Tesla. Meno di una settimana fa vi avevamo raccontato del taglio di 6.000 euro per la Model 3, ed è sempre di questi giorni lo sconto sulla Model Y in Europa fino a 4.000 euro.

Una politica, quella della riduzione dei prezzi, che se da una parte ha fatto aumentare in maniera incredibile il numero di Tesla vendute nel mondo, dall'altra ha abbassato gli utili dell'azienda. Del resto, se un prodotto viene venduto ad un prezzo più basso, ci si guadagna di meno sullo stesso, e ciò ha fatto storcere un po' il naso, giusto per dire un eufemismo, a molti degli investitori della compagnia a stelle e strisce.

Durante il primo trimestre del 2023 le entrate di Tesla sono diminuite di più di 1,3 miliardi di euro rispetto all'ultimo trimestre del 2022, e il margine di profitto è sceso al 19,3%, leggermente al di sotto rispetto a quanto prospettato dagli analisti.

E Tesla potrebbe ulteriormente ridurre i prezzi nel futuro prossimo, con Musk che ha addirittura spiegato che potrebbe persino vendere le proprie auto “a profitto zero”, quindi allo stesso prezzo del costo, ottenendo comunque dei guadagni attraverso il software di guida autonoma.

Parlando con gli investitori negli scorsi giorni il miliardario di origini sudafricane ha spiegato: "Abbiamo ritenuto che spingere per volumi più elevati e una flotta più ampia sia la scelta giusta rispetto a un volume inferiore e un margine più elevato. Tuttavia, prevediamo che i nostri veicoli nel tempo saranno in grado di generare profitti significativi attraverso l'autonomia. Quindi crediamo che stiamo gettando le basi ora, e quindi è meglio spedire un gran numero di auto con un margine inferiore e successivamente raccogliere quel margine nel futuro mentre perfezioniamo l'autonomia”.

Secondo l'ex CEO di Ford, Mark Fields, Tesla starebbe abbassando i prezzi per fare concorrenza alle altre case automobilistiche: "Lo sta facendo perché ha margini positivi sui veicoli elettrici rispetto alla concorrenza – ha detto - il che potrebbe non esserlo. Quando guardi all'utilizzo dei prezzi per aumentare la domanda, devi chiederti 'quanto in basso puoi scendere?'".

In realtà la situazione sembrerebbe diversa, come ha spiegato lo stesso Musk: "Non stiamo cercando di intraprendere azioni sui prezzi per indebolire deliberatamente i concorrenti. In realtà non pensiamo molto ai concorrenti".

In ogni caso le azioni di Tesla sono scese del 10% circa da quando sono stati resi pubblici i dati del primo trimestre e l'analista di Wedbush, Dan Ives, ha spiegato attraverso una nota che i margini di profitto della casa automobilistica "stanno tenendo svegli la notte gli investitori".