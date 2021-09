Elon Musk costruirà una nuova Gigafactory: si raddoppia in Europa?

Elon Musk non costruirà una nuova Gigafactory in Russia; dribblando il rumor, ha in qualche modo confermato di star cercando una location per una nuova Gigafactory Tesla.

Il produttore americano si sta preparando a due grandi aperture: attorno a Berlino è ormai quasi conclusa la Giga Berlin (per approfondire: l'apertura della Giga Berlin Tesla è in ritardo), mentre negli Stati Uniti ci si sta preparando al debutto della nuova Giga Texas, due impianti all'avanguardia costruiti a tempo di record che contribuiranno non poco da aumentare la produzione di Model Y e a iniziare finalmente quella del Cybertruck.

Tutto questo dopo l'apertura della gigantesca Giga Shanghai, come detto in apertura però non sarà tutto. Qualcuno ha infatti chiesto a Elon Musk se stesse per costruire una Gigafactory in Russia, nella città di Korolev, con il CEO che ha risposto laconico su Twitter: "Tesla non ha ancora deciso la location della sua quarta Gigafactory", e immaginiamo che dal conto abbia escluso "l'impianto zero" di Fremont. Ora bisogna solo capire se Tesla andrà in Asia o in Europa, si accettano scommesse...



Nel frattempo Tesla sta affrontando anche un'altra questione: con l'arrivo della Guida Autonoma Cittadina v10, la versione Beta arriverà a molti più utenti rispetto all'ultimo anno di sviluppo, Elon Musk però farà provare il suo software soltanto ai conducenti più assennati...