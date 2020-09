Elon Musk sta costruendo la stazione Tesla Supercharger più grande del mondo, ecco le foto

Tesla ha deciso, già da un bel po' di tempo in realtà, di accelerare con la costruzione delle sue stazioni Supercharger. Ora ne sta costruendo una enorme, probabilmente quella che diventerà la sua più grande al mondo.

Qualcuno ha pubblicato sul web (@bryanMackSC su Twitter) le foto di una gigantesca stazione Supercharger in costruzione, beccata dalle parti di Firebaugh, in California. Il sito è ancora un work in progress, come potete vedere per terra manca ancora l'asfalto, le varie colonnine però sono già piazzate e ci sono già le colonne che sosterranno il tetto - probabilmente ricoperto di pannelli solari.

Si tratta di nuove colonnine Supercharger V3, capaci di erogare fino a 250 kW di potenza di picco (esiste un Supercharger V3 anche a Forlì, l'unico in Italia, e ci siamo stati con Matteo Valenza appena qualche settimana fa). Secondi i documenti depositati dall'azienda di Elon Musk presso la contea di Fresno, la nuova stazione avrà la bellezza di 56 stalli, una vera enormità; Tesla ha già delle stazioni da 50 stalli in Cina, questa nuova stazione Supercharger però potrebbe diventare presto la più grande del mondo.

Secondo il progetto, accanto dovrebbe nascere anche un ristorante e un convenience store. Ricordiamo che anche in Europa le cose si stanno muovendo rapidamente, con Tesla che vuole portare i Supercharger V3 dentro le principali città, a Berlino è già stata inaugurata una stazione.