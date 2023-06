Elon Musk continua a 'tagliare' le Tesla: vuole davvero venderle al prezzo di costo?

Elon Musk sta proseguendo il taglio dei prezzi delle sue Tesla, e in queste ore in Canada e negli Stati Uniti ha ulteriormente innalzato gli sconti, riducendone di conseguenza il prezzo a listino: dove vuole arrivare?

La strategia dell'uomo più ricco al mondo appare alquanto indecifrabile in quanto sembrerebbe un vero e proprio unicum nella storia: siamo di fronte a un genio rivoluzionario? Elon Musk ha affermato: “Potremmo vendere Tesla al prezzo di costo” poche settimane fa, e sono molti quelli convinti che alla fine il manager di origini sudafricane stia puntando proprio verso quell'obiettivo.

Si tratta ovviamente di una mossa che rischia di stravolgere letteralmente il mercato, anche perchè Musk intende guadagnare non dalla vendita dell'auto in se quanto dai servizi offerti dalla stessa, leggasi il sistema di guida autonoma nonché annessi e connessi, quasi come se la Tesla fosse data in comodato d'uso poi l'automobilista ne pagasse il noleggio.

Chiaro che una strategia di tale tipo non può che essere apprezzata dall'utente finale, tenendo conto che è davvero raro vedere un bene deprezzarsi così repentinamente. Basti pensare che la Tesla Model 3 a inizio anno costava circa 57mila euro in Italia, mentre oggi, grazie ai doppi incentivi Stato + Lombardia, la Model 3 costa meno di 30mila euro.

Al momento le altre aziende automobilistiche, in particolare le storiche europee come le grandi tedesche ma anche italiane e francesi, stanno guardando con scetticismo a tale strategia di vendita che si basa sui volumi e non sui margini di profitto, ma se alla fine Tesla dovesse monopolizzare le vendite come reagirà la concorrenza?

Obiettivo di Musk è diffondere il più possibile le sue auto elettriche, e sembra che ci sta riuscendo tenendo conto che in questi primi mesi dell'anno la Model Y è stata l'auto più venduta al mondo. Una volta monopolizzato il mercato diventerà il vero e proprio Re Mida del 21esimo secolo: la sensazione è che ne vedremo davvero delle belle da qui alla fine del 2023...