Elon Musk consegna le prime Model Y europee il 22 marzo: Delivery Day a Berlino

Lo scorso 28 febbraio abbiamo pubblicato un articolo intitolato Apre finalmente la Tesla Giga Berlin, con data d'inaugurazione fissata al 22 marzo 2022, al massimo il 23 marzo. Poi sono arrivati altri piccoli ostacoli per Tesla, ora però è tutto ufficiale: si apre il 22 marzo con prime consegne annesse.

Si prevede un'enorme festa presso il nuovo impianto Tesla di Berlino, finalmente autorizzato a produrre auto (a oggi è certificato per produrre 500.000 auto all'anno), non a caso verrà anche Elon Musk dagli USA. Il CEO consegnerà le prime Tesla Model Y prodotte nella fabbrica, la prima in Europa, ad alcuni fortunati clienti, lo sappiamo per certo perché l'azienda ha iniziato a mandare gli inviti ai diretti interessati.

Finisce così un'epopea durata quasi due anni, con Tesla che ha dovuto star dietro alla puntigliosa burocrazia tedesca che ha chiesto anche tantissime rassicurazioni sul fronte ambientale. Ora però è tutto pronto per la produzione seriale, un passo enorme per l'azienda americana che potrà smettere di importare Model Y dalla Cina e dagli USA. Dovrà continuare a importare nel vecchio continente Model 3, S e X, si spera però che presto l'impianto tedesco possa produrre anche le Model 3. Non vediamo l'ora di conoscere il livello qualitativo delle nuove Model Y europee, in attesa delle celle 4680.