Elon Musk conferma: il Tesla Cybertruck sarà personalizzabile

Il nuovo Tesla Cybertruck di Elon Musk, presentato lo scorso novembre 2019, non ha di certo convinto tutti, sono molte le persone che non hanno amato le sue linee aggressive e il colore argentato della carrozzeria in acciaio. Il CEO di Tesla però assicura: potremo scegliere qualsiasi colore e disegno.

La conferma arriva proprio da Elon Musk, che su Twitter in risposta a un utente ha scritto: "Sarete in grado di richiedere il Cybertruck in qualsiasi colore o pattern". Attenzione però perché il pick-up elettrico non sarà verniciato come qualsiasi altra automobile, manterrà il suo acciaio a vista, che però sarà trattato a dovere per cambiare colore o pattern.

Questa sarà probabilmente una delle novità del nuovo impianto Giga Cybertruck di Tesla che verrà costruito nel sud degli Stati Uniti, interamente dedicato al pick-up. Musk va dunque a confermare un rumor che girava già da qualche tempo sul web e che aveva ispirato la fantasia dei designer, che avevano dipinto il Cybertruck in varie colorazioni.

Nella galleria in basso potete così vedere l'ultima opera di Musk e soci in più varianti, dal rosso fuoco al blu elettrico, passando per un giallo/arancione "Lamborghini". Il CEO ha parlato anche di pattern, dunque molto probabilmente potremo "stampare" sulla carrozzeria qualsiasi cosa, disegno o logo che sia, come se fossimo nel garage personalizzazioni di Forza Horizon. Cosa mettereste sul vostro Cybertruck?