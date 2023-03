Elon Musk conferma la Giga Mexico: produrrà la Tesla compatta next gen

Mentre scriviamo questo articolo Tesla sta tenendo il Q&A del suo Investor Day 2023, dunque potrebbero arrivare ulteriori notizie nel corso della nottata. Per ora però possiamo darvi una notizia: Elon Musk ha confermato l’arrivo della nuova Giga Mexico.

Il CEO di Tesla ha confermato i rumor delle scorse settimane, ovvero che l’azienda californiana sta per costruire una nuova fabbrica in Messico. Si tratta di una mossa strategica di grande importanza: se ci pensate, Tesla ha creato la Giga Berlin principalmente per costruire la Model Y in Europa, ancora prima la Giga Shanghai è stata pensata per aumentare la produzione della Model 3, mentre l’ultima Giga Texas servirà a costruire il Cybertruck.

Se avete già fatto 2+2 nella vostra mente, avete già capito che la nuova Giga Mexico servirà alla costruzione della Tesla Next Gen, quella Model 2 che la compagnia non ha ancora presentato ufficialmente ma che è attualmente in sviluppo (per saperne di più: cosa sappiamo sulla nuova Tesla Model 2). Aggiungendo una nuova fabbrica al proprio portfolio, Tesla potrà avviare la produzione della nuova vettura compatta da 25.000 dollari senza andare a intaccare la produzione degli altri veicoli, che dunque non subirà ritardi.

Sappiamo dunque con certezza che Tesla avrà un nuovo impianto, per vedere fisicamente la Model 2 (sempre che questo sarà il suo vero nome) invece dovremo aspettare un nuovo evento dedicato…