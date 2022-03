Elon Musk conferma due nuovi colori Tesla in arrivo a Berlino

Il 22 marzo 2022 rimarrà alla storia come il giorno in cui il primo impianto Tesla d'Europa ha aperto i battenti - e consegnato le sue prime 30 Model Y Performance. All'inaugurazione è arrivato anche Elon Musk, che ha parlato non poco con la folla giunta appositamente per vederlo.

Sappiamo che il CEO di Tesla ha confermato che l'azienda sta lavorando a batterie al manganese, capaci di risparmiare il 50% del nichel necessario utilizzando una parte di manganese appunto - e considerando l'altissimo prezzo del nichel è una buona notizia. Allo stesso tempo Musk ha confermato che presto arriveranno due nuove colorazioni a listino.

A oggi sono soltanto cinque i colori disponibili per le nuove Tesla, presto però se ne aggiungeranno due. Ecco cos'ha detto il patron dell'azienda californiana: "Sarebbe bello poter avere una palette di colori infinita, le colorazioni però sono sempre una sfida, poiché non devi solo crearle, devi anche garantire un servizio di assistenza per le riparazioni per i 20 anni successivi, dunque dobbiamo valutare bene quali colori offrire."

"Di sicuro da questa fabbrica usciranno nuovi colori interessanti, già sapete che stiamo lavorando a un tipo molto speciale di rosso che ha tipo 13 strati di vernice, allo stesso modo offriremo un argento speciale con 8 strati di vernice, sarà una sorta di argento liquido". Sono dunque questi due dei nuovi colori anticipati dall'app Tesla, che in realtà listava anche una terza colorazione chiamata Abyss Blue.