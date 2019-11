Elon Musk conferma l'arrivo di un aumento di autonomia per Model S/X e 'Plaid mode'

Elon Musk ha confermato che Tesla renderà disponibile un nuovo e maggiorato pacco batterie per Model S e Model X, con l'aggiunta di una nuova "Plaid" mode, in arrivo l'anno prossimo.

In genere la casa automobilistica californiana non annuncia upgrade per le vetture già esistenti con grande anticipo, soprattutto per non danneggiare le vendite dei modelli già presenti quindi sul mercato. Ma questa volta l'ha fatto, per la nuova "Plaid" mode per la Model S. In realtà qualcosa era stato rivelato già a Settembre, attraverso la divulgazione della preparazione di un sistema a tre motori per la Model S, chiamato "Plaid powertrain".

Nel corso delle scorse settimane il tutto è stato testato a fondo tramite prototipi di Model S in loop sul tracciato del Nurburgring. Dopo questa fase il CEO Elon Musk ha dichiarato che l'upgrade sarà disponibile dalla prossima estate, e andrà quindi ad allargare verso l'alto la gamma, posizionando le vetture che lo integreranno proprio in cima a tutte le versioni.

Allo stato attuale delle cose le Model S e X hanno a disposizione un pacco batterie massimale da 100 kWh per i modelli "Long Range". Al riguardo sempre Musk aveva dichiarato che la piattaforma condivisa da entrambe le vetture è in grado di supportare una capacità massima di 120 kWh, quindi tutte le probabilità vanno in questo senso.

A noi non resta che stare a guardare pazientemente, e attendere nuove informazioni che quasi sicuramente non tarderanno ad arrivare. In ogni caso il produttore americano ha rivelato la data del reveal del Tesla "Cybertruck" Pick-Up, quindi tenetevi pronti e cerchiate in rosso il 21 Novembre 2019. Per concludere date un'occhiata a questa notizia, secondo la quale proprio una Model S si sarebbe animata da sola e avrebbe deciso di schiantarsi contro il portone di un garage, distruggendolo.