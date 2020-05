Elon Musk conferma: dal 1 luglio sale il prezzo della Guida Autonoma Tesla

La notizia era purtroppo nell'aria già da tempo, ora però Elon Musk in persona - usando Twitter ovviamente - ha fugato ogni dubbio: il pacchetto della sulle Tesla sta per aumentare di prezzo in tutto il mondo.Guida Autonoma al suo massimo potenziale

Un aumento di prezzo del Full Self Driving abbastanza consistente, il CEO ha infatti parlato di circa 1.000 dollari in più in tutto il mondo a partire dal prossimo 1 luglio, il che in Italia potrebbe tradursi tranquillamente in 1.000 euro. Già oggi il pacchetto non è certo economico, parliamo infatti di 6.700 euro aggiuntivi in fase di ordine, con prezzi anche superiori in caso di aggiornamento post-vendita. Con l'aumento potremmo toccare quota 7.700 euro, o comunque attorno a questa cifra, il che pone una scontata questione: è giusto che Tesla aumenti il prezzo della sua Guida Autonoma?

Sulla carta il cambio ci può anche stare, anche perché entro la fine dell'anno Elon Musk è intento a rilasciare la sua Guida Autonoma cittadina, le Tesla saranno in grado di guidarsi da sole anche in ambito urbano - anche se sotto la supervisione del conducente. Senza ombra di dubbio parliamo del sistema di assistenza alla guida più avanzato che il mercato di massa possa offrire, guardando la cosa dal vecchio continente però bisogna fare delle dovute precisioni.

Il Full Self Driving completo non sarà disponibile in Europa, almeno finché i nostri governatori a livello di Unione Europea non si decideranno ad aprire le porte alla guida autonoma "commerciale". Già oggi il sistema è molto castrato rispetto a ciò che invece è disponibile negli USA, non a caso tempo fa abbiamo scritto un articolo sul perché fosse meglio risparmiare i 6.700 euro richiesti. Chiaramente la scelta finale spetta sempre al cliente, ma con un prezzo attorno ai 7.700 euro e decine di funzioni mancanti o limitate la questione si fa ancora più spinosa...