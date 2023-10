Elon Musk: 'Con il Tesla Cybertruck ci siamo scavati da soli la fossa'

Si mormora che tutto ciò che Elon Musk tocchi si trasforma in oro, ma evidentemente la magia non è riuscita con il Tesla Cybertruck e lo si capisce chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso manager di origini sudafricane.

Come vi abbiamo già raccontato, in occasione della presentazione dei risultati finanziari del Q3 di Tesla, è stata annunciata la data ufficiale delle consegne del Cybertruck, precisamente il 30 novembre, ma non è tutto rose e fiori.

Parlando con gli azionisti, infatti, Musk ha affermato che “Ci siamo scavati la fossa da soli con il Cybertruck”. Il riferimento del geniale imprenditore è alle difficoltà nel produrre la vettura green, che presenta un design unico, tra l'altro in acciaio inossidabile, cosa di fatto mai vista prima, e che comporta quindi molteplici sfide a livello produttivo anche per l'azienda più all'avanguardia al mondo come appunto Tesla.

È "uno di quei prodotti speciali che arrivano solo una volta ogni tanto – ha detto ancora Musk - e i prodotti speciali che arrivano una volta ogni tanto sono semplicemente incredibilmente difficili da portare sul mercato per raggiungere il volume, per essere prosperi".

Musk ha anche spiegato di voler “abbassare un po' le aspettative” in merito al lancio del camion elettrico, aggiungendo che, affinchè il mezzo produca un cassa di flusso positivo ci vorranno almeno 18 mesi.

"Voglio sottolineare – ha aggiunto - che ci saranno enormi sfide nel raggiungere la produzione di massa con il Cybertruck e quindi rendere positivo il flusso di cassa del Cybertruck ma questo è semplicemente normale".

E ancora: "Quando hai un prodotto con molta nuova tecnologia o un programma di veicoli completamente nuovo, specialmente uno diverso e avanzato come il Cybertruck, avrai problemi proporzionati a quante nuove cose stai cercando di risolvere".

Il pick-up elettrico è considerato da molti analisti vitale per Tesla, visto che nell'ultimo anno ha perso quote di mercato Usa a causa dell'avanzare della concorrenza elettrica. Se comunque i numeri delle prenotazioni, più di 1.9 milioni, venissero confermati, Musk potrà continuare a dormire sonni tranquilli.