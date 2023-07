Elon Musk va clonato?: 'Se tassi di interesse saliranno taglieremo i prezzi delle Tesla'

Elon Musk torna allo scoperto e come al solito ogni sua dichiarazione lascia il segno. Il CEO di Tesla ha infatti annunciato un possibile nuovo taglio di prezzi nel caso in cui i tassi di interesse dovessero continuare a crescere.

Elon Musk aveva spiegato di poter vendere le Tesla al prezzo di costo e le ultime dichiarazioni avvicinano ulteriormente la soglia a quell'obiettivo che sarebbe clamoroso.

Le parole del manager di origini sudafricane sono rilevanti ma soprattutto un unicum nel panorama mondiale: avete mai sentito dire un imprenditore 'abbassiamo i prezzi per l'aumento dei tassi'?. Probabilmente no. Se mai è molto più facile trovare esempi dell'esatto contrario: 'A causa dell'aumento dei tassi siamo costretti ad aumentare i prezzi'.

Ovviamente Elon Musk non è un buon samaritano, e nessuno vuole santificarlo, ma la sua strategia imprenditoriale è assolutamente geniale e fa chiaramente capire come il suo intento sia quello di vendere il numero più alto di vetture possibili, aumentando i volumi e andando incontro alle esigenze della popolazione.

In occasione degli ultimi tagli di prezzi le vendite sono schizzate alle stelle, basti pensare alle 466mila unità immatricolate fra aprile e giugno, per una crescita su base annua dell'83 per cento. E' vero che il margine lordo è sceso nello stesso periodo del 18.1 per cento, con conseguente malumore degli investitori, ma l'obiettivo di Musk è sempre stato quello di primeggiare nelle vendite, e ci sta assolutamente riuscendo con delle strategie che appaiono così semplici quanto imprevedibili visto che fino ad ora nessun altro imprenditore aveva avuto tale visione manageriale, soprattutto nel settore automotive.

Vi ricordiamo che i tagli ai listini hanno avuto un importante effetto sulle vendite anche in Italia e attualmente in Lombardia, grazie ai doppi incentivi, è possibile acquistare una Tesla Model 3 a circa 30mila euro. Una cifra decisamente interessante tenendo conto che la nuova Fiat 600 elettrica, che ha prestazioni nettamente inferiori all'americana, ha più o meno lo stesso prezzo.