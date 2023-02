Elon Musk chiama il quinto uomo più ricco al mondo: 'Investi in Tesla'

Elon Musk ha lanciato un guanto di sfida a Warren Buffett, quello che attualmente, secondo l'indice di Bloomberg, è il quinto uomo più ricco al mondo. Attraverso Twitter il patron di Tesla ha chiesto al collega di investire nella sua casa automobilistica.

Elon Musk, tornato nelle scorse ore l'uomo più ricco al mondo, è il CEO più influente sulla faccia della terra e ogni suo tweet viene letto, riletto, cliccato, condiviso e discusso. E' successo lo stesso di recente, quando il numero uno di Tesla ha invitato appunto il collega americano ad investire in azioni della casa automobilistica elettrica.

Warren Buffett, considerato all'unanimità uno dei più abili investitori di tutti i tempi, ha sempre storto il naso nei confronti di Tesla, non convincendosi mai del tutto, ed ha preferito invece investire in BYD, azienda automobilistica cinese che gli sta facendo guadagnare un sacco di miliardi di dollari negli ultimi tempi. Assieme a lui il suo braccio destro, il 99enne Charlie Munger secondo cui BYD è avanti anni luce rispetto a Tesla.

E' chiaro come via sia un po' di scetticismo nei confronti dell'auto di Musk, ma anche l'Oracolo di Omaha forse è il caso che si ricreda. Tesla vale ora 622 miliardi di dollari contro i 400 di Toyota, casa quest'ultima che ha venduto più auto in assoluto nel 2022. Il successo è visibile sotto gli occhi di tutti ed inoltre c'è da fare i conti con un'altra situazione: Warren Buffett negli ultimi mesi ha venduto moltissime azioni di BYD, e anche se non sta venendo meno al suo ruolo, ha comunque deciso di ridurre sensibilmente la sua partecipazione nell'azienda. Che stia accadendo qualcosa?

Cogliendo la palla al balzo un utente di Twitter ha domandato: “La Berkshire Hathaway di Warren Buffet ha ora più di 128 miliardi di dollari in contanti, quali azioni dovrebbero comprare?”, e subito dopo, a sorpresa, è giunta la risposta proprio di Musk, che ha commentato: “Inizia con la T…”.

Il manager di origini sudafricane ha poi svelato un curioso retroscena riguardante proprio la Berkshire, risalente al 2008: all'epoca la società di Buffett ebbe l'occasione di investire in Tesla quando la società valeva ancora relativamente poco, ma l'imprenditore di Omaha non se la sentì e rifiutò l'investimento.

“Munger (braccio destro di Buffett ndr) avrebbe potuto investire in Tesla con una valutazione di circa 200 milioni di dollari quando ho pranzato con lui alla fine del 2008”, ha aggiunto Musk. Chiaro che se Buffett dovesse investire in Tesla a quel punto le azioni dell'azienda esploderebbero definitivamente.