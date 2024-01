Elon Musk è certo: 'Senza restrizioni o dazi case cinesi distruggerebbero tutte le altre'

Paura Elon? Il capo e fondatore di Tesla ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all'"invasione" delle auto cinesi elettriche che sono proposte a prezzi apparentemente irresistibili. L'Unione Europea si è già attivata per indagare sulla questione e se vi sia una sorta di manipolazione del mercato da parte del governo di Pechino.

In particolare, il carismatico amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha recentemente espresso la sua "ammirazione" (si fa per dire) per le case automobilistiche cinesi e prevedendo che senza restrizioni commerciali, esse potrebbero rapidamente surclassare tutte le altre aziende del settore (avete visto a New York? I Supercharger si sono "intasati", lunghe code per ricaricare le vetture).

Le dichiarazioni di Musk sono emerse durante una conferenza sulla presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2023 di Tesla, quando è stato interpellato riguardo alle sue opinioni sulle case automobilistiche cinesi. Con "notevole entusiasmo", Musk ha descritto i produttori automobilistici cinesi non solo come "estremamente capaci", ma addirittura come attualmente "i più competitivi al mondo".

Secondo Musk, il livello di competitività e validità delle case automobilistiche cinesi è tale che, in assenza di restrizioni commerciali o tariffe sulle importazioni, queste aziende sarebbero in grado di "distruggere sostanzialmente quasi tutte le altre case automobilistiche". Tale affermazione evidenzia la percezione di Musk sulle potenzialità straordinarie delle imprese automobilistiche cinesi nel panorama globale.

Quando interrogato sulla possibilità di una collaborazione più stretta tra Tesla e i produttori cinesi, Musk ha fornito una risposta articolata, chiarendo che "sebbene lo sviluppo congiunto di veicoli non sia attualmente contemplato, Tesla sarebbe aperta a concedere alle case automobilistiche cinesi l'accesso al suo sofisticato software, hardware autonomo e altre tecnologie, attraverso licenze di utilizzo". A nostro avviso, conoscendo il soggetto, questa potrebbe trattarsi di semplice strategia, più che di una disponibilità a tendere la mano ai competitor cinesi.