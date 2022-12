Elon Musk è certo: Lucid Motors è vicina al fallimento

Sin dal suo debutto, la start-up Lucid Motors si è posta come rivale diretta di Tesla, Elon Musk però pensa che la battaglia fra le due aziende non durerà tantissimo: secondo il magnate Lucid sarebbe di fatto prossima al fallimento.

Di sicuro Lucid Motors non sta passando uno dei suoi momenti migliori, finanziariamente parlando. Gli ordini della Lucid Air, attuale rivale della Tesla Model S, sono scesi dai 37.000 del Q2 ai 34.000 nel Q3 2022, una situazione dovuta a diversi fattori fra cui anche diverse cancellazioni. In una email "leaked" di Lucid Motors pubblicata da Business Insider, si legge chiaramente come "ogni cancellazione è un fallimento", è questo lo spirito con cui l'azienda sta vivendo questi mesi, tanto che per risollevare la situazione sta provando a mettere in atto una strategia aggressiva.

Sembra che l'azienda abbia deciso di contattare al telefono tutti gli utenti che hanno annullato l'ordine, provando a capire le motivazioni e soprattutto di recuperare la prenotazione, si parla però anche di dozzine di telefonate fatte a uno stesso utente. Una scelta che è stata ovviamente criticata da più parti, con Elon Musk che ha visto arrivarsi su un piatto d'argento la possibilità di lanciare una freddura nei confronti dell'azienda rivale. Il CEO di Tesla ha twittato: "They are not long for this world", ovvero non resteranno a questo mondo ancora a lungo, un modo carino di dire che il fallimento è alle porte. Non è la prima volta che Elon Musk fa una previsione simile su Lucid, a inizio 2022 aveva detto la stessa cosa sia per Lucid Motors che per Rivian, entrambe destinate alla bancarotta - sempre secondo il CEO Tesla.

Elon Musk si sente probabilmente coinvolto in prima persona quando si parla di Lucid Motors, visto che l'azienda è stata fondata da un ex membro del consiglio di Tesla ed è oggi diretta da Peter Rawlinson, colui che è stato capo ingegnere della Tesla Model S prima del lancio dell'auto. Dopo circa 10 anni di investimenti, Lucid è finalmente riuscita a lanciare sul mercato la sua Air, divenuta subito famosa per essere una delle auto elettriche con più autonomia dell'intero panorama (la Lucid Air ha un'autonomia mai vista prima), che oggi punta a produrre fra le 6.000 e le 7.000 unità nel 2022.

Sicuramente la situazione finanziaria di Lucid non è delle migliori, ma non è neppure così disperata, è probabile che Elon Musk dica quelle cose solo per provocare; è vero che nel Q3 2022 c'è stata una perdita di mezzo miliardo di dollari, l'azienda può però ancora contare su una liquidità di 3 miliardi di dollari.