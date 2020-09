Elon Musk cerca sviluppatori di videogiochi per le sue Tesla

Già oggi il software a bordo delle auto Tesla è uno dei più avanzati del mercato. Al di là di Autopilot, il sistema di assistenza alla guida, abbiamo tantissime applicazioni, da Netflix a vari videogiochi - ed Elon Musk vuole spingersi ancora oltre con la nuova fabbrica di Austin, in Texas.

L'azienda californiana ha già scelto il terreno dove sorgerà la nuova Giga Texas, e siamo sicuri che tutto verrà eretto in tempi record come già fatto a Shanghai, in Cina. Ma esattamente cosa farà Tesla a Austin? Al di là del normale assemblaggio (probabilmente è in Texas che nascerà il tanto atteso Cybertruck), Tesla vuole spingere come non mai sulla programmazione e lo sviluppo del software. Fra le figure professionali che Elon Musk sta cercando svettano, nell'ordine: un ingegnere specializzato in videogame, uno sviluppatore mobile, uno sviluppatore per l'interfaccia grafica in C++, un Rendering Engineer.

Sappiamo dunque, indirettamente almeno, che l'azienda vuole sicuramente migliorare l'esperienza d'uso del suo sistema di infotainment, inoltre vuole sviluppare un videogioco proprietario che possa divertire gli utenti a bordo (a macchina ferma chiaramente), "il migliore che sia mai stato installato a bordo di un'auto" si legge nei dettagli dell'annuncio. Cosa riusciranno a tirar fuori dal cilindro questa volta gli ingegneri Tesla?