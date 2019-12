Elon Musk va a cena con il Tesla Cybertruck a Malibù, le foto

A fine novembre Elon Musk ha presentato al mondo il suo nuovo pick-up Tesla Cybertruck, una vettura fuori di testa e futuristica. Ma il CEO sudafricano guiderebbe mai un veicolo simile? Beh assolutamente si...

Nella notte, italiana almeno, in California era una tranquilla serata, Musk in persona è stato fotografato a bordo di un Tesla Cybertruck, con il quale è uscito a fare un giro… A fare lo scoop, come spesso accade negli Stati Uniti, è stato il sito scandalistico TMZ, le cui immagini postate su Twitter hanno fatto in poco tempo il giro del mondo - e ora sono arrivate sulle nostre pagine.

Nello specifico il CEO di Tesla ha usato il carrozzato Cybertruck per andare a mangiare in un ristorante rinomato chiamato Nobu. Ricordiamo che questo particolare veicolo, formalmente un pick-up a tutti gli effetti, è in grado di offrire prestazioni simili a una Porsche 911 (pensiamo all’accelerazione, soprattutto), inoltre ha una carrozzeria d’acciaio inossidabile e vetri in Armor Glass, sulla carta è dunque potenzialmente indistruttibile, motivo per cui Musk stesso vorrebbe vederlo utilizzato anche in campo militare.

La produzione inizierà a fine 2021, almeno per i modelli Dual Motor e Tri Motor, è stato invece ritardato il Single Motor, poiché la variante meno ordinata fra tutti gli oltre 350.000 ordini già raccolti dalla società californiana.



Aggiornamento: sembra che all'uscita dal locale Musk in persona abbia sbattuto un dissuasore.