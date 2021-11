Elon Musk cede il 10 percento delle azioni Tesla? Solo così può pagare le tasse

Da qualche anno a questa parte negli Stati Uniti torna spesso sotto i riflettori la questione delle tasse relative alle più importanti multinazionali e tanti miliardari attivi sul territorio americano. Lo slogan "tax the rich" probabilmente è famoso anche in Italia, ed Elon Musk di Tesla ha riconfermato la sua eccentricità anche su questo tema.

Molti di noi si barcamenano per cercare il modo migliore di massimizzare i propri profitti, di districarsi con successo nella giungla burocratica e di piazzare i soldi nel miglior posto possibile, ma il CEO della casa automobilistica californiana lascia decidere circa il suo patrimonio agli utenti Twitter.

Come potreste notare voi stessi dal post visibile in fondo alla pagina, Musk sembra fare sul serio:"Ultimamente si parla molto di guadagni inattuati come mezzo di elusione fiscale, per cui propongo di vendere il 10 percento delle mie azioni Tesla. Siete favorevoli?"



Successivamente il miliardario di origini sudafricane ha specificato che avrebbe assecondato il volere degli utenti, qualunque fosse stato l'esito del sondaggio. Al momento il sì è vicino al 58 percento a oltre 24 ore di distanza dall'avvio, per cui è estremamente probabile che Musk debba vendere il 10 percento delle sue quote in Tesla per tenere fede alla promessa.



In ultimo ha sottolineato di non percepire alcuno stipendio, né da parte della compagnia automotive né da altre fonti. L'unico modo per lui di pagare le tasse consiste quindi nel vendere le sue azioni. Si tratta di una situazione davvero molto particolare e, andando a fare un semplice conteggio, se Musk dovesse procedere con l'operazione venderebbe azioni per 21 miliardi di dollari (di recente Tesla ha raggiunto i 900 miliardi, ma qualche giorno fa ha rincarato la dose).



Ovviamente il bizzarro avvenimento non poteva non attrarre gli esponenti politici americani, ma da parte nostra preferiamo avviarci a chiudere restando nei pressi di Palo Alto e avvicinandoci al mondo delle auto: Tesla ha acquisito una statup delle batterie per espandere ulteriormente il proprio bagaglio tecnologico.