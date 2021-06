Elon Musk cancella la Model S Plaid+: addio alla berlina con 840 km di autonomia

Lo scorso 28 gennaio abbiamo annunciato in pompa magna l’arrivo sul listino italiano di Tesla della nuova Model S Plaid+, la berlina più potente che il marchio californiano abbia mai costruito. Ebbene Elon Musk ha ora fatto sapere di aver cancellato la Plaid+.

Al CEO di Tesla è bastato come sempre un tweet per annunciare la notizia, senza rilasciare grandi spiegazioni. Secondo il manager, la Model S Plaid sarebbe potente abbastanza per qualsiasi esigenza, la Plaid+ dunque sarebbe un inutile “plus”. Certo gli oltre 840 km di autonomia promessi dalla Plaid+ avrebbero fatto sicuramente comodo a molti, nonostante il prezzo italiano proibitivo: dopo un lancio fermo a 140.990 euro, Tesla aveva alzato il costo portandolo a oltre 150.000 euro.

Sarebbe dunque stato un modello di nicchia, che qualcuno però avrebbe comprato per la sua incredibile autonomia. Ora invece bisognerà “accontentarsi” della Model S Plaid, proposta a 119.990 euro con 628 km di autonomia stimata, 322 km/h di velocità massima e uno scatto 0-100 km/h in 2,1 secondi. Sul sito italiano di Tesla figura ancora la scritta “Plaid+ disponibile dal 2022”, non è più possibile però cliccare sul riquadro apposito - che ben presto dunque sparirà completamente dalla piattaforma. Addio Plaid+, è stato bello sognarti…