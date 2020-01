Elon Musk cambia il nome di tutte le Tesla Gigafactory, ecco la novità

Elon Musk ha appena cambiato idea sulla denominazione degli stabilimenti produttivi di Tesla. Ad oggi ognuno di essi viene chiamato "Gigafactory", con al seguito un numero ad indicarne l'ordine cronologico con il quale sono stati costruiti.

Lo ha fatto sapere tramite un post su Twitter pubblicato non molte ore fa. Al momento Tesla possiede tre fabbriche mentre la quarta, che avrebbe dovuto chiamarsi Gigafactory 4, verrà inaugurata ben presto a Berlino.

Il nuovo sistema di nomi è stato ideato per evitare le facili confusioni nelle quali media, consumatori e fan del brand possono incappare, e consiste nell'utilizzare la parola "Giga" seguita poi dal nome della città o della regione nella quale è collocata la fabbrica. Ad esempio la Gigafactory 3 sarà in futuro Giga Shanghai, oppure la Gigafactory 4, Giga Berlino. La Gigafactory 1 invece diventerà Giga Nevada e infine Gigafactory 2 sarà trasformata in Giga New York.

Quest'ultima è l'unica che ha ben poco a che fare col mondo automobilistico, in quanto è utilizzata principalmente per la produzione dei Solar Roof e delle Powerwall, che sfruttano tecnologie per le rinnovabili per uso domestico o aziendale. L'ultimo sito industriale, la futura Giga Berlino, avrà gli scopi più disparati che vanno dalla produzione di pacchi batterie e powetrain all'assemblaggio delle imminenti Model Y. Già prima dell'avvio produttivo sono già sorti dei problemi: sul terreno dove sarà costruita sono stati trovati 85 kg di munizioni e 25 bombe inesplose.