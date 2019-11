Così Elon Musk calibra Autopilot sulle nuove Tesla Model Y: il video

Sicuramente ricorderete la mitica Delorean di Ritorno al Futuro, con sulla carrozzeria un sacco di ammennicoli strani utili al viaggio nel tempo. Bene, perché su un’autostrada americana è stata filmata una Tesla Model Y con degli aggeggi molto simili.

Ovviamente è un paragone azzardato e fantasioso, è però vero che una nuova Tesla Model Y di test sia stata ripresa in fase di marcia con un sacco di strumentazione (utile alla calibrazione del veicolo) addosso. Parliamo soprattutto della calibrazione dei sensori di Autopilot, che devono imparare a guidare la vettura anche in base alle sue dimensioni, alle sue linee ecc.

Il filmato è stato prodotto, e poi postato su Reddit, dall’utente The_Xenocide, che ha beccato la nuova vettura di Elon Musk mentre era a bordo della sua Model 3. Non è la prima volta che qualcuno incontra una Model Y sulle autostrade californiane, soprattutto attorno alla zona di Palo Alto oppure dalle parti di Fremont, dove Tesla ha il suo impianto americano principale.

È chiaro che gli uomini di Elon Musk stiano lavorando alacremente per ultimare la vettura, che arriverà sul mercato USA solo a fine 2020 - e nella primavera del 2021 in Europa. Ricordiamo che la nuova Tesla Model Y riprende per il 75% la struttura della Model 3, il suo posteriore però è da crossover puro, offre infatti più spazio interno a disposizione, il perfetto anello di congiunzione fra la Model 3 e la X.