Elon Musk a bordo della nuova Volkswagen ID.3 in Germania: il video fa il giro del mondo

Il video che state per vedere potrebbe effettivamente passare alla storia: Elon Musk è stato filmato a bordo di una Volkswagen ID.3 e di una nuova ID.4, nuove vetture della famiglia ID del marchio tedesco.

Che l'eclettico CEO sudafricano stia studiando a dovere la concorrenza, per evitare sorprese una volta che le auto europee saranno in vendita sul suolo americano? In realtà solo la ID.4 per ora arriverà oltreoceano, la ID.3 però potrebbe servire a Tesla come "spunto" per un'elettrica proprietaria di dimensioni compatte, ma torniamo al filmato.



Ovviamente non si tratta affatto di "spionaggio industriale", Elon Musk ha invece incontrato in via ufficiale il CEO di Volkswagen Herbert Diess, e proprio in questa occasione l'imprenditore ha visto da vicino le nuove creature tedesche. VW ha confermato l'incontro su Twitter, dove ha ringraziato Musk, dunque tutto è ormai alla luce del sole (Diess ha persino rilasciato il video sul suo LinkedIn), non è chiaro però l'obiettivo del meeting, possiamo dunque partire a razzo con le speculazioni: che i due colossi dell'automotive vogliano collaborare in un prossimo futuro?



Beh sarebbe sicuramente una grossa mazzata per tutti gli altri competitor, che si troverebbero a fronteggiare un nuovo gigante della tecnologia elettrica. Inoltre ricordiamo che proprio Tesla sta costruendo in Germania la sua nuova Giga Berlin, che i due brand stiano davvero tramando qualcosa...?