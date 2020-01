Elon Musk balla durante la consegna delle prime Tesla Model 3 cinesi: il video è virale

Questa mattina vi abbiamo raccontato di come Elon Musk sia atterrato nuovamente in Cina per consegnare le prime Tesla Model 3 della Gigafactory 3 al pubblico. Ora siamo in grado di mostravi un nuovo curioso video dalla cerimonia, sembra infatti che il manager abbia persino ballato sul palco.

Ricordate il volto preoccupato, rosso di imbarazzo, tinto di una spavalda - ma artificiale - ironia di Elon Musk pochi istanti dopo il fail dei vetri del Tesla Cybertruck? Ebbene il CEO che è arrivato in Cina in queste ore sembra una persona totalmente diversa... del resto anche le circostante lo sono state, parliamo infatti della cerimonia di consegna delle prime Tesla Model 3 costruite in Cina al pubblico - dopo i modelli consegnati ai dipendenti.

Ebbene il CEO sudafricano si è dimostrato felice e spensierato, forse anche per merito dei risultati dell'ultimo trimestre del 2019, che hanno visto Tesla superare finalmente la barriera delle 100.000 unità consegnate (toccando le 112.000). È così successo che una volta chiamato sul palco, sospinto dalla musica, il manager abbia scherzato con il pubblico e persino ballato, richiedendo a gran voce una canzone per improvvisare qualche divertente "passo di danza". Musk ha persino riconsegnato il microfono e si è tolto la giacca, un autentico animale da palcoscenico in grado di mettere persino in imbarazzo la presentatrice bilingue accanto a lui. Lo avevate mai visto un Elon Musk così scatenato?