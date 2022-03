Elon Musk balla a Berlino: grande festa per la consegna delle prime Model Y europee

Questa mattina vi abbiamo raccontato di come Tesla fosse pronta a consegnare le prime 30 Model Y europee mostrandovi le foto ufficiali di Tesla Italia, ora invece vi mostriamo del materiale proveniente dai social network con Elon Musk protagonista.

Il CEO di Tesla è arrivato, come promesso, a Berlino per la grande inaugurazione della sua Gigafactory Berlin-Brandenburg e ha dato spettacolo - come spesso succede con le sue uscite pubbliche. L'arrivo del magnate americano ha suscitato la curiosità di clienti e operai, che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e filmarlo a pochi metri di distanza.

Come tradizione, le prime Model Y europee sono state consegnate con della forte musica in sottofondo, motivo per cui Musk si è sbizzarrito nuovamente in una festosa danza come già aveva fatto in passato. Il gran capo di Tesla ha anche detto poche parole alla platea, fra queste: "Tesla si assicurerà che questo impianto rimanga una gemma per quest'area, per la Germania e per il mondo intero".

Musk ha anche parlato di veicoli elettrici, di energia solare, di eolico, così come di batterie d'accumulo per frenare il surriscaldamento globale, con la Giga Berlin che avrà un ruolo centrale in questo processo.

Per ora però l'impianto deve arrivare al suo massimo regime, il che significa 500.000 vetture all'anno, inoltre deve passare dalle celle 2170 alle nuove 4680 (le stesse celle 4680 della Tesla Model Y Standard Range Plus), più dense e con meno spazi morti nel pacco batteria. Il lavoro da fare è ancora tantissimo...