Elon Musk aumenta la velocità massima dello sterzo automatico con Tesla Vision

Tesla Autopilot è sicuramente una tecnologia "viva", che cambia e si migliora giorno dopo giorno. Noi abbiamo provato Autopilot al massimo potenziale proprio a maggio 2022 e vi abbiamo raccontato le nostre impressioni, tuttavia Elon Musk continua ad aggiornare il sistema: ora è stata aumentata la velocità dell'Autosteer.

Circa un anno fa Tesla ha compiuto un importante passo: ha abbandonato i radar per far gestire la Guida Autonoma alle telecamere di bordo, e null'altro (le nuove Tesla non avranno più i radar). Un sistema chiamato Tesla Vision e basato fondamentalmente sull'allenamento dell'intelligenza artificiale, che tramite immagini è ormai in grado di riconoscere tantissimi oggetti ed eventuali ostacoli.

Certo non è stato un passaggio indolore: Tesla ha perso tutte le certificazioni di sicurezza guadagnate negli anni, in attesa che gli enti preposti tornassero a dare punteggi altissimi anche a Tesla Vision. Se con i radar infatti l'Autosteer, l'autosterzo, funzionava fino a 145 km/h, con Tesla Vision la velocità massima è stata portata a 120 km/h per sicurezza. Successivamente c'è stato un rialzo fino ai 128 km/h, mentre ora finalmente ci stiamo avvicinando al livello standard: Elon Musk ha fatto sapere che un nuovo aggiornamento over-the-air porterà l'Autosteer a funzionare fino a 136 km/h con Tesla Vision - ma con una distanza di sicurezza maggiore rispetto al passato. Ricordiamo che Tesla Vision è stato valutato un sistema sicuro "al pari dei radar" dalla IIHS americana (l'IIHS promuove il sistema Tesla Vision).